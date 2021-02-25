Польща точково посилює карантин на тлі стрибка заражень

Польща повертає частину обмежень у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де спостерігається особливо тривожна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що у цьому регіоні показник захворюваності на 100 000 населення майже удвічі більший, ніж середній показник по всій території країни. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених складає 34%, тоді як в середньому у Польщі - 19%.

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З 27 лютого у регіоні припиняється робота готелів, театрально-концертної сфери, гірськолижних курортів, басейнів та спортзалів. Ресторани зможуть продавати страви тільки з собою.

Школярів та студентів, з окремими винятками, переводять на дистанційне навчання.

Організація весіль та поминок забороняється.

На решті території країни збережуться м’якші обмеження: театри та музеї поки зможуть працювати, як і гірськолижні курорти та тенісні корти. Проте заборонена робота спортзалів та ресторанів.

Такі заходи діятимуть попередньо до 14 березня.

Крім того, посилили вимоги до масок: відтепер не дозволяється замінювати їх шарфами, банданами тощо.

Також посилили правила в’їзду з сусідніх Чехії та Словаччини, де ситуація - серед найгірших у ЄС. Для звільнення від ізоляції мандрівники повинні будуть надати тест, зроблений не раніше як за 48 годин до поїздки. Також не повинні будуть проходити самоізоляцію люди, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 24 лютого у Польщі зафіксували різкий стрибок заражень, до понад 12 тисяч.