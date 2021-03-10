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В Польше более 17 000 новых случаев коронавируса - больше всего с начала года

Среда, 10 марта 2021, 12:24

В Польше за минувшие сутки обнаружили 17 260 новых случаев коронавируса - больше всего с начала года.

Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на данные Минздрава Польши, передает "Европейская правда".

Также за минувшие сутки было зафиксировано 398 смертей, связанных с коронавирусной болезнью.

В больницах с коронавирусом находятся 18 378 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 1902 человека.

Накануне министерство сообщило о 9954 новых случаев, в понедельник - 6170, в воскресенье - 13 574, в субботу - 14 857, в пятницу - 15 829 и в четверг - 15 250.

Всего с марта прошлого года коронавирусная инфекция была подтверждена у 1 828 313 человек, 45 997 из которых умерли.

Напомним, министр здравоохранения Польши уже заявил о третьей волне, отметив, что основной ее причиной является британский штамм.

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