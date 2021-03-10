ЄС схвально оцінює санкції США проти Коломойського

Євросоюз схвально оцінює санкції США, запроваджені проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у відповідь на запит Deutsche Welle сказав речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадовця в українській владі", - цитує його DW.

Він також наголосив на важливості розслідування шахрайства у Приватбанку в Україні.

Крім того, Петер Стано зауважив, що ЄС і США важливо координувати свою політику у питаннях, де вони мають спільні інтереси, і це питання вже обговорювалося під час останніх контактів на найвищому рівні.

Речник вказав на те, що у санкційних режимах Євросоюзу, які мають стосунок до України, немає "критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Нагадаємо, 5 березня США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.

Детальніше про це - у статті Чорна мітка для Коломойського: що означають санкції США проти українського олігарха.