ЕС положительно оценивает санкции США против Коломойского

Евросоюз положительно оценивает санкции США, введенные против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ответ на запрос Deutsche Welle сказал представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве чиновника в украинской власти", - цитирует его DW.

Он также отметил важность расследования мошенничества в ПриватБанке в Украине.

Кроме того, Петер Стано отметил, что ЕС и США важно координировать свою политику в вопросах, где у них есть общие интересы, и этот вопрос уже обсуждался во время последних контактов на высшем уровне.

Спикер отметил, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

Подробнее об этом - в статье Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха