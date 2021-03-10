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Нова посол розповіла, чого буде домагатися для України від США

Середа, 10 березня 2021, 18:15

Нова посол України у США Оксана Маркарова напередодні початку своєї роботи у Вашингтоні розповіла, чого буде домагатися від Сполучених Штатів на своїй посаді. 

Про це вона розказала в інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда". 

"Для нас ключове – це питання війни, у якій перебуваємо, анексованого Криму, звільнення незаконних територій Донецької і Луганської областей. Тож це питання захисту – все, що наш партнер може зробити для підтримки нашої позиції і стримання з одного боку агресора, але з іншого мотивування його через інші механізми піти з нашої території", - сказала Маркарова. 

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Вона додала, що Україні потрібне постійне посилення санкцій, щоб ціна для агресора "ставала такою, щоб мотивувала його піти".

"Санкції повинні збільшуватися, розширюватися, бути всеосяжними", - наголосила вона. 

"Друге – це розвиток нашої спроможності. Коли ми говоримо про військову допомогу зброєю – летальною, нелетальною, будь-якою іншою, – це не про передачу якихось катерів, а розбудову військової спроможності", - відзначила Маркарова. 

За її словами, важливим є також захист у Чорноморському басейні. 

"Ми не говоримо тільки про кораблі, тільки про системи захисту – це питання напрацювання загальної системи, яка включає в себе і управління, і тренінги, і безпосередньо роботу з нашими військовими, і, звичайно, техніку та її обслуговування. Загалом це наближення нашої системи оборони до стандартів НАТО  – воно й передбачає дуже багато цих питань", - підкреслила Маркарова. 

25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.

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