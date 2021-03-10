Новая посол рассказала, чего будет добиваться для Украины от США

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова накануне начала своей работы в Вашингтоне рассказала, чего будет добиваться от США на своей должности.

Об этом она рассказала в интервью "Суспильному", сообщает "Европейская правда".

"Для нас ключевое - это вопрос войны, в которой находимся, аннексированного Крыма, освобождение незаконных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому этот вопрос защиты - все, что наш партнер может сделать для поддержки нашей позиции и сдерживания с одной стороны агрессора, но с другой мотивировка его через другие механизмы уйти из нашей территории ", - сказала Маркарова.

Она добавила, что Украине необходимо постоянное усиление санкций, чтобы цена для агрессора "становилась такой, чтобы мотивировала его уйти".

"Санкции должны увеличиваться, расширяться, быть всеобъемлющими", - подчеркнула она.

"Второе - это развитие нашей способности. Когда мы говорим о военной помощи оружием - летальным, нелетальным, любим другим, - это не о передаче каких-то катеров, а о развитии военной способности", - отметила Маркарова.

По ее словам, важна также защита в Черноморском бассейне.

"Мы не говорим только о кораблях, только о системах защиты - это вопрос наработки общей системы, которая включает в себя и управление, и тренинги, и непосредственно работу с нашими военными, и, конечно, технику и ее обслуживание. В общем это приближение нашей системы обороны к стандартам НАТО - оно и предполагает очень много этих вопросов", - подчеркнула Маркарова.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 года (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную Раду и смены правительства.