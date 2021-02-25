Зеленський призначив Маркарову послом України в США

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави уряду.

Зеленський наголосив, що новому послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена.

Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Він акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

Окрему увагу Президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік – 2".

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Також, за словами глави держави, серед основних завдань нового посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.

Нагадаємо, 20 листопада 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

30 грудня Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.