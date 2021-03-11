У Страсбурзі згорів великий дата-центр, ще один сильно пошкоджений

У Страсбурзі сталася сильна пожежа в дата-центрі, що належить французькому постачальнику хмарних послуг OVH, який керує 32 такими майданчиками в Європі, Америці та Азії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В результаті пожежі в середу, яка була визнана серйозним інцидентом, ніхто не постраждав. Причини загоряння поки невідомі.

Виконавчий директор OVH Октав Клаба заявив, що пожежа знищила один з центрів обробки даних і частина другого центру. Він попросив клієнтів "активувати план аварійного відновлення".

Два інших дата-центри на території залишаються закритими.

OVH надає хмарні послуги 1,6 млн клієнтів в 140 країнах. Передбачається, що пожежа торкнулася кілька великих онлайн-сервісів, в тому числі уряду Франції, біржі криптовалюти Deribit і Центру Помпіду в Парижі.

Російська влада також відреагували на цей інцидент і заявила, що проблеми з доступом до Google і YouTube виникли через пожежу в центрі обробки даних в Страсбурзі. Роскомнадзор написав у Twitter, що зрив стався через інцидент.

Відключення Google відбулися в той же день, як Роскомнадзор оголосив, що він навмисно зменшив швидкість Twitter, щоб видалити 3000 повідомлень, що стосуються самогубств, наркотиків і порнографії.

Twitter широко використовується представниками опозиції, в тому числі Алексєєм Навальним, який був поміщений у в'язницю в січні.