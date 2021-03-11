В Страсбурге сгорел крупный дата-центр, еще один сильно поврежден

В Страсбурге произошел сильный пожар в дата-центре, принадлежащем французскому поставщику облачных услуг OVH, который руководит 32 такими площадками в Европе, Америке и Азии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В результате пожара в среду, который был признан серьезным инцидентом, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

Исполнительный директор OVH Октав Клаба заявил, что пожар уничтожил один из центров обработки данных и часть второго центра. Он попросил клиентов "активировать план аварийного восстановления".

Два других дата-центра на территории остаются закрытыми.

OVH предоставляет облачные услуги 1,6 млн клиентов в 140 странах. Предполагается, что пожар затронул несколько крупных онлайн-сервисов, в том числе правительства Франции, биржи криптовалют Deribit и Центра Помпиду в Париже.

Российские власти также отреагировали на этот инцидент и заявили, что проблемы с доступом к Google и YouTube возникли из-за пожара в центре обработки данных в Страсбурге. Роскомнадзор написал в Twitter, что срыв произошел из-за инцидента.

Отключение Google произошли в тот же день, как Роскомнадзор объявил, что он намеренно сбавил скорость Twitter, чтобы удалить 3000 сообщений, касающихся самоубийств, наркотиков и порнографии.

Twitter широко используется представителями оппозиции, в том числе Алексеем Навальным, который был заключен в тюрьму в январе.