У Франції зібрали тисячі підписів проти вирубки столітніх дубів для реконструкції Нотр-Даму

У Франції понад 41 500 людей підписали петицію, що закликає відмовитися від використання столітніх дубів для реконструкції згорілого шпилю Собору Паризької Богоматері в його оригінальному вигляді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Петиція адресована міністерці екологічного переходу Барбарі Помпілі. Ініціатива з’явилася після оголошення про вирубку 2000 вікових дубів для майбутніх робіт. Втім, обговорення щодо доречності використання на будівництві столітніх дерев тривають вже давно.

Автори тексту петиції назвали це "екоцидом і божевіллям", наполягаючи, що сучасні технології пропонують інші рішення, менш шкідливі для довкілля.

"Столітні дерева - це частина нашої національної спадщини, і вони самі по собі є частиною екосистеми. Наша земля у небезпеці, наші ліси страждають від зміни клімату, і в цих умовах такий вибір неможливо зрозуміти", - йдеться у ній.

Рішення про відбудову конструкції шпиля з дуба ухвалили для того, щоб відновити його у повністю оригінальному вигляді. У деяких інших соборах у Франції в таких випадках використовували бетон.

Для основи, що тримає всю конструкцію шпилю, спершу необхідно буде зрубати 1000 дубів 230-річного віку у 2021 році, при цьому, підходять дерева лише з конкретними характеристиками. Згодом знадобиться ще тисяча дерев - вже безпосередньо для каркасу шпилю.

Тоді як частина громадян виступають проти використання такої кількості дерев у проєкті, прихильники іншої точки зору наполягають, що ліси все одно вирубуються на деревину і це звичайна господарська діяльність лісництв.

Національний офіс управління лісами наводить цифри, що 1000 дубів - це лише 0,1% дубів, які щорічно вирубуються для комерційного продажу як деревина для будівництва або виготовлення меблів.

"Дерев висаджують більше, ніж рубають - 3 мільйони проти 2 мільйонів щорічно", - зазначають в Офісі.