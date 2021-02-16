У Франції шукають столітні дуби для відбудови згорілого шпилю Нотр-Даму

У Франції почали пошуки столітніх дубів для відбудови шпилю собору Паризької Богоматері, знищеного пожежею у квітні 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Для реконструкції 96-метрового шпилю в його оригінальному вигляді необхідно близько тисячі дерев віком 150-200 років.

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Перший шпиль собору був побудований в XIII столітті, але через великі пошкодження був знесений в кінці XVIII століття. Шпиль, який загинув у пожежі в 2019 році, був доданий у 1859 році архітектором Еженом Віолетом Ле Дюком.

Певний час лунали дискусії, що шпиль можуть відбудувати у сучасному стилі. Проте у підсумку президент Еммануель Макрон оголосив, що його відновлять відповідно до оригінального готичного дизайну.

Дерева мають бути прямими, мати діаметр 50-90 см та висоту 8-14 метрів. Щоб зберегти цінні характеристики деревини, дуби потрібно рубати не пізніше кінця березня, доки дерево має менше соків, та потім сушити протягом 18 місяців.

"У цьому випадку мова йде про давній спадок лісництв - не 20-річні дуби, а найстарші дерева, у тому числі ті, що висаджені ще в лісництвах, створених для потреб флоту", - зазначає Домініка де Вільбон, керівниця Національного офісу лісництва.

Експерти лісничої галузі кажуть, що в у Франції як у державних, так і приватних лісництвах таких дерев достатньо.

Деякі приватні власники лісових насаджень вже запропонували пожертвувати дуби зі своїх плантацій.

"Для нас буде честю, якщо деякі з наших дерев використають для відбудови Нотр-Даму", - зазначає Жан-Поль Мевель, власник 250 гектарів лісу у Бретані.

Роботи з безпосередньо відбудови шпилю очікувано почнуться лише на початку 2022 року. Увесь попередній час роботи були зосереджені на тому, щоб оцінити шкоду від пожежі, стабілізувати конструкцію та прибрати розплавлене вогнем риштування.