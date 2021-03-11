Во Франции собрали тысячи подписей против вырубки столетних дубов для реконструкции Нотр-Дама

Во Франции более 41 500 человек подписали петицию, призывающую отказаться от использования столетних дубов для реконструкции сгоревшего шпиля Собора Парижской Богоматери в его оригинальном виде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Петиция адресована министру экологического перехода Барбаре Помпили. Инициатива появилась после объявления о вырубке 2000 вековых дубов для будущих работ. Впрочем, дискуссии об уместности использования на строительстве столетних деревьев продолжаются уже давно.

Авторы текста петиции назвали это "экоцидом и безумием", настаивая, что современные технологии предлагают другие решения, менее вредные для окружающей среды.

"Столетние деревья - это часть нашего национального наследия, и они сами по себе являются частью экосистемы. Наша земля в опасности, наши леса страдают от изменений климата, в этих условиях такой выбор невозможно понять", - говорится в нем.

Решение о восстановлении конструкции шпиля из дуба приняли для того, чтобы отстроить его в полностью оригинальном виде. В некоторых других соборах во Франции в таких случаях использовали бетон.

Для основы, которая держит всю конструкцию шпиля, сначала необходимо будет срубить 1000 дубов 230-летнего возраста в 2021 году, при этом, подходят деревья только с конкретными характеристиками. Впоследствии понадобится еще тысяча деревьев - уже непосредственно для каркаса шпиля.

Тогда как часть граждан выступают против использования такого количества деревьев в проекте, сторонники другой точки зрения настаивают, что леса все равно рубят на древесину и это обычная хозяйственная деятельность лесничеств.

Национальный офис управления лесами приводит цифры, согласно которым 1000 дубов - это только 0,1% дубов, которые ежегодно вырубаются для коммерческой продажи как древесина для строительства или изготовления мебели.

"Деревьев высаживают больше, чем рубят - 3 миллиона против 2 миллионов ежегодно", - отмечают в Офисе.