Польща запроваджує локдаун у ще двох воєводствах, в тому числі у Варшаві

З 15 березня польська влада запроваджує жорсткі обмеження у Любуському та Мазовецькому воєводствах.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Подібні обмеження вже діють у Вармінсько-Мазурському та Поморському воєводствах.

Міністр охорони здоров’я, говорячи про масштаби заражень, вказав на регіональні відмінності. Як він підкреслив, найгірша ситуація у Вармінсько-Мазурському воєводстві, другим у рейтингу є Поморське воєводство.

"Мазовецьке та Любуське воєводства наступають їм на п’яти. Звідси і рішення про введення обмежень у цих двох регіонах, подібних до чинних у Поморському та Вармінсько-Мазурському, з наступного понеділка", - сказав Недзельський.

Під дію обмежень потрапляє і столиця Польщі Варшава.

Це означає, що з 15 березня по 28 березня у Мазовецькому та Любуському воєводствах свою діяльність повинні призупинити:

сауни, солярії, турецькі лазні, казино;

фітнес-клуби та спортзали;

готелі (винятки включають готелі робітників, а також житло, що надається в рамках ділових поїздок)

басейни (крім плавальних басейнів в організаціях, що здійснюють медичну діяльність, та для членів національної команди);

гірськолижні траси.

У торгових центрах зможуть працювати продуктові магазини, аптеки та аптеки, газетні кіоски, книгарні, зоомагазини та магазини "зроби сам", оптика, банківські послуги, пральні.