Польша вводит локдаун в еще двух воеводствах, в том числе в Варшаве

С 15 марта польские власти вводит жесткие ограничения в Любуском и Мазовецком воеводствах.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Подобные ограничения уже действуют в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах.

Министр здравоохранения, говоря о масштабах заражений, указал на региональные различия. Как он подчеркнул, наихудшая ситуация в Варминско-Мазурском воеводстве, вторым в рейтинге является Поморское воеводство.

"Мазовецкое и Любушское воеводства наступают им на пятки. Отсюда и решение о введении ограничений в этих двух регионах, подобных действующим в Поморском и Варминско-Мазурском, со следующего понедельника ", - сказал Недзельский.

Под действие ограничений попадает и столица Польши Варшава.

Это означает, что с 15 марта по 28 марта в Мазовецком и Любуского воеводствах свою деятельность должны приостановить:

сауны, солярии, турецкие бани, казино,

фитнес-клубы и спортзалы;

гостиницы (исключения включают отели рабочих, а также жилье, предоставляемое в рамках деловых поездок)

бассейны (кроме плавательных бассейнов в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, и для членов национальной команды)

горнолыжные трассы.

В торговых центрах смогут работать продуктовые магазины, аптеки и аптеки, газетные киоски, магазины, зоомагазины и магазины "сделай сам", оптика, банковские услуги, прачечные.