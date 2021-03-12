Очільник МОЗ Словаччини, який схвалив вакцину "Спутник V", йде у відставку

Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі заявив про свою відставку попри попередні заяви глави уряду про те, що передача влади новому очільнику відомства буде поступовою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я не хочу, щоб дата мого відходу з посади була приводом для повалення уряду. Сьогодні я подаю у відставку. Дякую за підтримку у важкій боротьбі з невидимим ворогом. Я її дуже поважаю" - написав Крайчі.

Саме Марек Крайчі надав екстрений дозвіл на використання в Словаччині російської вакцини "Спутник V". Однак вакцинація російською вакциною ще не почалася.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Напередодні прем’єр Ігор Матович заявив, що країна була дуже близькою до розпаду уряду.

"Ми ухвалили болісне рішення, але правильне для Словаччини", - заявив він.

Задля збереження коаліції було вирішено відправити у відставку відправили міністра охорони здоров’я. За словами прем'єра, перехід повноважень до нового керівника Міністерства охорони здоров’я мав відбуватися поступово. Він не розкрив, хто має замінити Крайчі на цій посаді.