Глава Минздрава Словакии, который одобрил вакцину "Спутник V", уходит в отставку

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке несмотря на предыдущие заявления главы правительства о том, что передача власти новому главе ведомства будет постепенной.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Я не хочу, чтобы дата моего ухода с поста была поводом для свержения правительства. Сегодня я подаю в отставку. Спасибо за поддержку в трудной борьбе с невидимым врагом. Я ее очень уважаю "- написал Крайчи.

Именно Марек Крайчи предоставил экстренное разрешение на использование в Словакии российской вакцины "Спутник V".

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Накануне премьер Игорь Матович заявил, что страна была очень близка к распаду правительства.

"Мы приняли болезненное решение, но правильное для Словакии", - заявил он.

Для сохранения коалиции было решено отправить в отставку отправили министра здравоохранения. По словам премьера, переход полномочий к новому руководителю Министерства здравоохранения должен был происходить постепенно. Он не раскрыл, кто должен заменить Крайчий на этом посту.