У Словаччині рятують уряд: главу МОЗ тимчасово замінить міністр фінансів

У Словаччині міністра охорони здоров’я Марека Крайчі, який вимушений був піти у відставку для збереження коаліції, тимчасово замінятиме міністр фінансів Едуард Хегер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality та Noviny.

Саме Марек Крайчі надав екстрений дозвіл на використання в Словаччині російської вакцини "Спутник V", що спричинило глибоку політичну кризу в країні. Однак вакцинація російською вакциною ще не почалася.

У п’ятницю 12 березня президентка Зузана Чапутова прийняла його відставку, сказавши, що вірить в те, що він діяв з кращими намірами.

Чапутова очікує, що Едуард Хегер буде просити більшої підтримки від уряду, тому що "якщо його залишити безпомічним, це означає, що ми усі залишимось безпомічними".

Хегер, який є однопартійцем Марека Крайчі з OĽaNO ("Звичайні люди та незалежні особистості"), сказав, що цією відставкою партія виконала усі вимоги коаліційних партнерів для того, щоб уряд зберігся.

Втім, заяви від представників партії SAS cвідчать про те, що відставка Крайчі не стала виходом з політичної кризи.

Міністр економіки Річард Сулік сказав, що прем’єр Матович нібито скасував усі домомовленості на попередній пресконференції і перемовини про збереження коаліції ще у "нульовій точці".

"Ми хочемо консультацій, нам треба час на ці вихідні. Сьогодні я не відповідатиму на запитання", - сказав він. Сулік додав, що партія планує вранці у понеділок озвучити свою позицію та оголосити свої подальші кроки.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

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