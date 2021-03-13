В Словакии спасают правительство: главу Минздрава временно заменит министр финансов

В Словакии министра здравоохранения Марека Крайчи, который вынужден был уйти в отставку для сохранения коалиции, временно заменит министр финансов Эдуард Хегер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality и Noviny.

Именно Марек Крайчи выдал экстренное разрешение на использование в Словакии российской вакцины "Спутник V", что повлекло за собой глубокий политический кризис в стране. Однако вакцинация российской вакциной еще не началась.

12 марта президентк Зузана Чапутова приняла его отставку, сказав, что верит в то, что он действовал с лучшими намерениями.

Чапутова ожидает, что Эдуард Хегер будет просить большей поддержки от правительства, так как "если его оставить беспомощным, это означает, что мы все останемся беспомощными".

Хегер, который является однопартийцем Марека Крайчи с OĽaNO ( "Обычные люди и независимые личности"), сказал, что этой отставкой партия выполнила все требования коалиционных партнеров для того, чтобы правительство сохранилось.

Впрочем, заявления от представителей партии SAS cвидетельствуют о том, что отставка Крайчи не стала окончательным шагом к выходу из политического кризиса.

Министр экономики Ричард Сулик сказал, что премьер Матович якобы отменил все домомовлености на предыдущей пресс-конференции и переговоры о сохранении коалиции еще в "нулевой точке".

"Мы хотим консультаций, нам нужно время на эти выходные. Сегодня я не буду отвечать на вопросы", - сказал он. Сулик добавил, что партия планирует утром в понедельник озвучить свою позицию и объявить свои дальнейшие шаги.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

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