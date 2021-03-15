Макрон порадив французам готуватися до посилення карантину

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країну найближчим часом "безсумнівно очікують нові рішення" щодо обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він сказав на пресконференції 15 березня.

"Безсумнівно, у найближчі дні ми будемо ухвалювати нові рішення", - сказав він, додавши, що заходи будуть пропорційними до ситуації у кожному регіоні.

Він не став прямо відповідати на запитання про ймовірність локдауну у столичному регіоні Іль-де-Франс, сказавши, що влада буде керуватися даними про епідемічну ситуацію у тих чи інших містах та районах.

Очікування нового жорсткого карантину в Іль-де-Франс останніми днями "витає у повітрі" через зростаюче навантаження на медичну систему.

За останніми даними регіонального агентства охорони здоров’я, показник захворюваності в Іль-де-Франс складає 365 випадків на 100 000 населення (у передмісті Парижа Сен-Сан-Дені навіть 464) тоді як в середньому в країні - 220. При цьому, тут досі діють чимало обмежень, запроваджених під час осінньої хвилі епідемії.

У суботу 13 березня регіон знову почав відправляти "важких" пацієнтів на лікування до інших міст, де лікарні менш переповнені.

У Парижі вже сьомий тиждень щоденно діє комендантська година з 18-00 до 06-00, а ресторани, спортзали й культурні заклади закриті вже чотири місяці.

Зростання кількості хворих та навантаження на реанімації частково пов’язують з поширенням у Франції мутованого британського штаму. Він складає вже 67% виявлених випадків.