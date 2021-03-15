Макрон посоветовал французам готовиться к усилению карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страну в ближайшее время "несомненно ждут новые решения" по поводу ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro., об этом он сказал на пресс-конференции 15 марта.

"Несомненно, в ближайшие дни мы будем принимать новые решения", - сказал он, добавив, что меры будут пропорциональны ситуации в каждом регионе.

Он не стал прямо отвечать на вопрос о вероятности локдауна в столичном регионе Иль-де-Франс, сказав, что власти будут руководствоваться данными об эпидемической ситуации в тех или иных городах и районах.

Ожидание нового жесткого карантина в Иль-де-Франс последние дни "витает в воздухе" из-за растущей нагрузки на медицинскую систему.

По последним данным регионального агентства здравоохранения, показатель заболеваемости в Иль-де-Франс составляет 365 случаев на 100 000 населения (в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени даже 464) если в среднем по стране - 220.

При этом, здесь до сих пор действуют немало ограничений, введенных во время осенней волны эпидемии. В Париже седьмую неделю ежедневно действует комендантский час с 18-00 до 06-00, а рестораны, спортзалы и культурные заведения закрыты уже четыре месяца.

В субботу 13 марта регион снова начал отправлять "тяжелых" пациентов на лечение в другие части страны, где больницы менее переполнены.

Рост количества больных и нагрузки на реанимации частично связывают с распространением во Франции мутировавшего британского штамма. Он составляет уже 67% выявленных случаев.