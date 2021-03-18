У Німеччині найбільший за два місяці приріст нових випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 17 504 до 2 612 268, що є найбільшим щоденним зростанням з 22 січня.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зафіксована кількість смертей від COVID-19 зросла на 227 - до 74 132, тоді як кількість нових випадків на 100 000 людей протягом семи днів зросла до 90, порівняно з 86 днем ​​раніше.

Німеччина перебуває у третій хвилі пандемії, зумовленій послабленням обмежень в останні тижні і поширенням більш заразного варіанту вірусу, заявив RKI, прогнозуючи великий стрибок випадків у найближчі тижні.

Канцлерка Ангела Меркель та керівники земель домовились про поетапне пом'якшення обмежень на початку цього місяця, а також про "екстрене гальмування", щоб дозволити владі відновити обмеження, якщо кількість випадків зростатиме понад 100 на 100 000 протягом трьох днів поспіль.

Канцлерка та керівники земель повинні знову зустрітися 22 березня.

У п'ятницю мають відбутися переговори між Меркель та лідерами 16 федеральних земель щодо кампанії вакцинації, зокрема з залученням сімейних лікарів для введення вакцин проти COVID-19.

Меркель заявила, що всім німцям запропонують щеплення до 21 вересня - за п'ять днів до федеральних виборів.