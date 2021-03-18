В Германии самый большой за два месяца прирост новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 17504 до 2612268, что является самым ежедневным ростом с 22 января.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Зафиксирована количество смертей от COVID-19 выросло на 227 - до 74 132, тогда как количество новых случаев на 100 000 человек в течение семи дней выросло до 90 по сравнению с 86 днем ​​ранее.

Германия находится в третьей волны пандемии, обусловленной ослаблением ограничений в последние недели и распространением более заразного варианта вируса, заявил RKI, прогнозируя большой скачок случаев в ближайшие недели.

Канцлер Ангела Меркель и руководители земель договорились о поэтапном смягчения ограничений в начале этого месяца, а также об "экстренном торможении", чтобы позволить властям восстановить ограничения, если количество случаев расти более 100 на 100 000 в течение трех дней подряд.

Канцлер и руководители земель должны снова встретиться 22 марта.

В пятницу должны состояться переговоры между Меркель и лидерами 16 федеральных земель по кампании вакцинации, в частности с привлечением семейных врачей для введения вакцин против COVID-19.

Меркель заявила, что всем немцам предложат прививки до 21 сентября - за пять дней до федеральных выборов.