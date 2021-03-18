Франція запроваджує жорсткий локдаун у 16 департаментах, включно з Парижем
Французький уряд анонсував жорсткий локдаун у 16 департаментах з найтривожнішою епідемічною ситуацією.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це на брифінгу оголосив прем’єр Жан Кастекс.
Це регіони Іль-де-Франс та О-де-Франс, та ще три департаменти - Приморські Альпи, Сена Приморська та Ер. Загалом обмеження торкнуться 21 млн людей - майже третини населення Франції.
Прем’єр зазначив, що цифри явно вказують на початок третьої хвилі епідемії, а карантин вихідного дня, який діяв в окремих департаментах кілька тижнів, мав реальний вплив, але виявився недостатнім.
Нові обмеження почнуть діяти із завершенням п’ятниці, 19 березня, і триватимуть щонайменш 4 тижні.
Повинні будуть закритися майже всі магазини, що торгують другорядними товарами - крім книгарень та магазинів музичних товарів. Школи, втім, у загальному порядку не закривають.
Людям буде заборонено виходити на прогулянки чи заняття спортом далі, ніж за 10 кілометрів від місця проживання, та при цьому необхідно мати з собою форму із зазначенням причини - але не встановлюється обмежень на тривалість прогулянок.
Також забороняють пересування між регіонами, за винятком поважних робочих або сімейних обставин.
Компанії просять максимально перевести своїх працівників на дистанційну роботу, у найкращому варіанті - на чотири з п’яти робочих днів.
Прем’єр також оголосив, що з наступної суботи на всій території країни скорочують комендантську годину - вона діятиме не з 18, а з 19 години.
За останню добу у Франції виявили майже 35 тисяч нових заражень - 34 998, померли 273 хворих на коронавірус.
У лікарнях перебувають 25 389 пацієнтів, ця цифра з попереднього дня зросла на 1661.