Франція запроваджує жорсткий локдаун у 16 департаментах, включно з Парижем

Французький уряд анонсував жорсткий локдаун у 16 департаментах з найтривожнішою епідемічною ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це на брифінгу оголосив прем’єр Жан Кастекс.

Це регіони Іль-де-Франс та О-де-Франс, та ще три департаменти - Приморські Альпи, Сена Приморська та Ер. Загалом обмеження торкнуться 21 млн людей - майже третини населення Франції.

Читайте також Столичний регіон Франції почав відправляти коронахворих до інших регіонів

Прем’єр зазначив, що цифри явно вказують на початок третьої хвилі епідемії, а карантин вихідного дня, який діяв в окремих департаментах кілька тижнів, мав реальний вплив, але виявився недостатнім.

Нові обмеження почнуть діяти із завершенням п’ятниці, 19 березня, і триватимуть щонайменш 4 тижні.

Повинні будуть закритися майже всі магазини, що торгують другорядними товарами - крім книгарень та магазинів музичних товарів. Школи, втім, у загальному порядку не закривають.

Людям буде заборонено виходити на прогулянки чи заняття спортом далі, ніж за 10 кілометрів від місця проживання, та при цьому необхідно мати з собою форму із зазначенням причини - але не встановлюється обмежень на тривалість прогулянок.

Також забороняють пересування між регіонами, за винятком поважних робочих або сімейних обставин.

Компанії просять максимально перевести своїх працівників на дистанційну роботу, у найкращому варіанті - на чотири з п’яти робочих днів.

Прем’єр також оголосив, що з наступної суботи на всій території країни скорочують комендантську годину - вона діятиме не з 18, а з 19 години.

За останню добу у Франції виявили майже 35 тисяч нових заражень - 34 998, померли 273 хворих на коронавірус.

У лікарнях перебувають 25 389 пацієнтів, ця цифра з попереднього дня зросла на 1661.