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Франція запроваджує жорсткий локдаун у 16 департаментах, включно з Парижем

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Франція запроваджує жорсткий локдаун у 16 департаментах, включно з Парижем

Четвер, 18 березня 2021, 20:37

Французький уряд анонсував жорсткий локдаун у 16 департаментах з найтривожнішою епідемічною ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це на брифінгу оголосив прем’єр Жан Кастекс.

Це регіони Іль-де-Франс та О-де-Франс, та ще три департаменти - Приморські Альпи, Сена Приморська та Ер. Загалом обмеження торкнуться 21 млн людей - майже третини населення Франції. 

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Прем’єр зазначив, що цифри явно вказують на початок третьої хвилі епідемії, а карантин вихідного дня, який діяв в окремих департаментах кілька тижнів, мав реальний вплив, але виявився недостатнім.  

Нові обмеження почнуть діяти із завершенням п’ятниці, 19 березня, і триватимуть щонайменш 4 тижні. 

Повинні будуть закритися майже всі магазини, що торгують другорядними товарами - крім книгарень та магазинів музичних товарів. Школи, втім, у загальному порядку не закривають. 

Людям буде заборонено виходити на прогулянки чи заняття спортом далі, ніж за 10 кілометрів від місця проживання, та при цьому необхідно мати з собою форму із зазначенням причини - але не встановлюється обмежень на тривалість прогулянок. 

Також забороняють пересування між регіонами, за винятком поважних робочих або сімейних обставин.

Компанії просять максимально перевести своїх працівників на дистанційну роботу, у найкращому варіанті - на чотири з п’яти робочих днів. 

Прем’єр також оголосив, що з наступної суботи на всій території країни скорочують комендантську годину - вона діятиме не з 18, а з 19 години.

За останню добу у Франції виявили майже 35 тисяч нових заражень - 34 998, померли 273 хворих на коронавірус. 

У лікарнях перебувають 25 389 пацієнтів, ця цифра з попереднього дня зросла на 1661.

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Франція Коронавірус
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