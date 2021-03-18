Франция вводит жесткий локдаун в 16 департаментах, в том числе в Париже

Французское правительство анонсировал жесткий локдаун в 16 департаментах с тревожной эпидемической ситуацией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом на брифинге объявил премьер Жан Кастекс.

Это регионы Иль-де-Франс и О-де-Франс, и еще три департамента - Приморские Альпы, Сена Приморская и Эр. Всего ограничения коснутся 21 млн человек - почти трети населения Франции.

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Премьер отметил, что цифры явно указывают на начало третьей волны эпидемии, а карантин выходного дня, действовавший в отдельных департаментах несколько недель, имел реальное влияние, но оказался недостаточным.

Новые ограничения начнут действовать с завершением пятницы, 19 марта, и продлятся как минимум 4 недели.

Должны будут закрыться почти все магазины, торгующие второстепенными товарами - кроме книжных магазинов и магазинов музыкальных товаров. Школы, в то же время, останутся открытыми.

Людям будет запрещено выходить на прогулки или занятия спортом дальше, чем в радиусе 10 километров от места проживания, и будет необходимо иметь с собой форму с указанием причины выхода из дома - но без ограничений на продолжительность прогулки.

Также запрещают передвижения между регионами, за исключением уважительных рабочих или семейных обстоятельств.

Компании просят максимально перевести своих работников на дистанционную работу, в лучшем варианте - на четыре из пяти рабочих дней.

Премьер также объявил, что со следующей субботы на всей территории страны сокращают комендантский час - он ​​будет действовать не с 18, а с 19 часов.

За последние сутки во Франции обнаружили почти 35 000 новых заражений - 34 998, умерли 273 больных коронавирусом.

В больницах находятся 25 389 пациентов, эта цифра с предыдущего дня выросла на 1661.