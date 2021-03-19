Німецькі "Зелені" обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів

"Зелені" Німеччини закріпили у своїй передвиборчій програмі плани скасувати спірний трубопровід "Північний потік-2", створюючи перешкоду для потенційного союзу з консерваторами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Консерватори канцлерки Ангели Меркель, які підтримують трубопровід "Північний потік 2", проти якого виступають Сполучені Штати, лідирують в опитуваннях перед вересневими виборами і, як вважають, найімовірніше прагнуть до коаліції з "Зеленими", які, як прогнозують, будуть другими.

Як і Сполучені Штати, які ввели санкції проти деяких суб'єктів, які беруть участь у проєкті, керованому "Газпромом", "Зелені" заявляють, що він закріплює неправильну реакцію на анексію Росією Криму та озброєння сепаратистів на сході України.

"Проєкт газопроводу "Північний потік-2" є не лише політичним проєктом через його кліматичні та енергетичні наслідки, він також завдає збитків на геополітичному рівні - особливо з огляду на ситуацію в Україні - і тому його слід припинити", - йдеться у програмі, яка додає що Росія дедалі більше стає "авторитарною державою".

Нагадаємо, 18 березня Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.