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18 європейських компаній припинили участь у "Північному потоку-2" або зроблять це

Вівторок, 23 лютого 2021, 11:25

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь  у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США для Конгресу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle.

"Це показує, що законодавчі цілі і наші дії увінчалися успіхом", - прокоментував офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. 

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"Ми продовжуємо відстежувати компанії, залучені у дії, які потенційно підлягають санкціям", додав він. 

У п'ятницю Держдепартамент США представив Конгресу звіт про трубопровід, який ще не був оприлюднений.

США пригрозили санкціями кільком компаніям, що беруть участь в будівництві і сертифікації трубопроводу протяжністю близько 1200 кілометрів. Однак поки що США ввели санкції тільки щодо російської компанії "КВТ-Рус", якій належить російське трубоукладальне судно "Фортуна".

За словами Прайса, союзники США "не повинні дивуватися", якщо американська адміністрація піде на подальші дії. 

Більшість компаній, які припиняють свою участь у проєкті, є страховими компаніями, що здебільшого базуються у Великій Британії. Серед них - постачальник промислових послуг Bilfinger з Мангайма і мюнхенська страхова компанія Munich Re Syndicate Limited. 

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За даними Держдепартаменту США, швейцарська Zurich Insurance Group і паризька Axa Group також припинили свою участь в проєкті. 

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Втім, у "Газпромі" почали визнавати, що для проєкту з’явилися ризики.

Днями Україна та Польща разом закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

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Північний потік-2 санкції США
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