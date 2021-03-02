Прем’єр Словаччини: "Спутник V" - це ліки, а не гібридна зброя

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович захищає рішення купити незареєстровану в ЄС російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Прем'єр-міністр відкинув критику міністра закордонних справ Івана Корчока, який сьогодні оголосив, що "Спутник V" є російським інструментом у гібридній війні. Матович стверджує, що це абсолютно непотрібна політизація цього питання.

"Це ліки, як будь-яка вакцина. Ми можемо перестати думати про те, звідки береться ця вакцина. Якщо вона приїде з Австралії, ми її купимо. Якщо вона походитиме з КНДР, ми її також купимо", - сказав він.

Водночас він відкинув застереження критиків, які звинуватили його у тому, що він зустрічав в аеропорту лише російську вакцину, а інші сприймав як належне.

"Давайте просто подивимося на це як на порятунок життя. Мені шкода, що хтось хоче здобути популярність цією темою. Це викликає ерозію довіри до уряду", - заявив Матович.

Він також зазначив, що не мав наміру оголошувати про закупівлю російської вакцини заздалегідь, оскільки бачив психоз навколо цієї теми.

Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем'єр Словаччини Ігор Матович з главою МОЗ Мареком Крайчі з цієї нагоди приїхали в аеропорт Кошице.

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.