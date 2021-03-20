В Амстердамі поліція водометами розігнала мітинг коронаскептиків

Поліція розігнала групу протестувальників проти коронавірусних обмежень з Музейної площі в центрі Амстердама.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Близько полудня, за даними муніципалітету, на площі зібралося до 500 людей. Демонстранти не носили маску і не дотримувалися дистанції в півтора метри.

Протестуючі несли банери та скандували гасла на зразок "Любов, свобода, а не диктатура":

Влада міста не надавала дозволу на проведення демонстрації.

До місця мітингу прибули спецпризначенці і кінна поліція. Проти демонстрантів були застосовані два водомети. Певну кількість учасників протесту затримали.

Музейна площа та околиці були визначені зоною ризику на ці вихідні, оскільки поліція, муніципалітет та прокуратура взяли до уваги непередбачені демонстрації. Цей захід означає, що поліція може проводити профілактичні обшуки.

Під час попередніх подібних акцій правоохоронці затримували людей зі зброєю.

В останні місяці на Музейній площі неодноразово проходили акції корона скептиків. В результаті були затримані десятки людей.