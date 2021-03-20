В Амстердаме полиция водометами разогнала митинг коронаскептиков

Полиция разогнала группу протестующих против коронавирусных ограничений с Музейной площади в центре Амстердама.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Около полудня, по данным муниципалитета, на площади собралось около 500 человек. Демонстранты не носили маску и не соблюдали дистанцию ​​в полтора метра.

Протестующие несли баннеры и скандировали лозунги "Любовь, свобода, а не диктатура":

Власти города не предоставляли разрешения на проведение демонстрации.

К месту митинга прибыли спецназовцы и конная полиция. Против демонстрантов были применены два водомета. Определенное количество протестующих задержали.

Музейная площадь и окрестности были определены зоны риска на эти выходные, поскольку полиция, муниципалитет и прокуратура приняли во внимание непредвиденные демонстрации. Это мероприятие означает, что полиция может проводить профилактические обыски.

Во время предыдущих подобных акций правоохранители задерживали людей с оружием.

В последние месяцы на Музейной площади неоднократно проходили акции коронаскептиков. В результате были задержаны десятки человек.