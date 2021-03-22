Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Венеціанка надала висновок щодо нового проєкту розв'язання кризи в Конституційному суді

Шпигунський скандал: Болгарія висилає двох російських дипломатів

ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв"

Байден відмовився від розмови з Путіним - МЗС РФ






Посередник ЄС повертається до Грузії для нових переговорів по виходу із кризи

Понеділок, 22 березня 2021, 19:01

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон знову поїде до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво", - написав Мішель у Twitter.

Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії – (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів.

Детальніше читайте у статті - Грузинський виклик для Заходу: що заважає перемир'ю між партією Саакашвілі та владою

Читайте також - "Син бога, грузинська версія: як "плівки Іванішвілі" ведуть Тбілісі до нової кризи"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua