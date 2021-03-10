Син бога, грузинська версія: як "плівки Іванішвілі" ведуть Тбілісі до нової кризи

Бідзіна Іванішвілі та його син Бера (ліворуч) на виборчій дільниці

Політична криза у Грузії, яка і без того вражала своїми небанальними деталями, збагатилася ще одним дуже гострим скандалом.

Учасниками цієї історії стали топ-силовики, один з яких, Іраклій Гарібашвілі, віднедавна є головою уряду Грузії, а також – і це найголовніше – син найбагатшої та найвпливовішої людини країни Бідзіни Іванішвілі. З’ясувалося, що цей хлопець, Бера Іванішвілі, дозволяє собі віддавати накази силовикам задля покарання тих, хто... образив його у соцмережі.

Оприлюднені записи їхніх розмов вже стали для опозиції приводом вимагати невідкладного порушення кримінальної справи та відставки прем’єра.

А на тлі того, що ЄС посилює увагу до врегулювання політичної кризи у Грузії, даний скандал здатний суттєво послабити переговорну позицію грузинської влади. Або навіть призвести до зупинки політичного діалогу, що може мати вкрай негативні наслідки для країни.

Покарання за пост

6 березня в ефірі телепрограми "Субота Нодара Меладзе", що виходить на каналі TV Pirveli, журналісти оприлюднили аудіозаписи із голосами, які нібито належать двом чинним топ-урядовцям: прем’єрові Іраклію Гарібашвілі та голові Спеціальної служби державної охорони Анзору Чубінідзе, а також Бері Іванішвілі.

Останній – син колишнього прем'єра та колишнього лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Попри те, що Іванішвілі-старший на початку року склав повноваження голови партії, його заява про відхід від політичних справ переконала не всіх. Його досі вважають не лише найвпливовішою людиною Грузії, а й фактичним керівником держави.

Натомість його син Бера у політику не пішов, реалізуючи себе як музикант-репер.

Але важелі влади бувають привабливими і для реперів.

На оприлюднених записах голос, схожий на Іванішвілі-молодшого, обговорює зі співрозмовниками, ймовірно, Гарібашвілі та Чубінідзе, покарання для користувачів соцмереж, які залишили негативні або нецензурні коментарі під постами сина олігарха.

"Ми приїдемо. Скажу, з твого цього [профілю] йде мат, то наступного разу проконтролюй, а то комусь руки зламають", – говорить на записах "Анзор Чубінідзе".

На іншому записі "Іванішвілі" та "Гарібашвілі" обговорюють покарання якогось підлітка за негативні коментарі – його змусили вибачатися та принизили на очах знайомих та сусідів, через що він "ще не скоро зможе піти до школи".

Одним із фігурантів скандалу із плівками став чинний прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі (фото AFP/East News 2014 року)

"Коротше, як хочеш: заходь під іншим ім'ям, роби, що хочеш, – протягом години знайдемо і тебе, і твоїх друзів та порвемо всіх", – каже "Іванішвілі".

Важливий момент: за словами журналістів TV Pirveli, їм невідоме ані походження, ані точна дата запису. За їхніми припущенням, запис приблизно можна датувати 2016 роком, тобто часом, коли "Грузинська мрія" вже прийшла до влади.

Якщо це правда, то це щонайменше означає, що син лідера правлячої партії просить вчинити силовий тиск топ-силовика та колишнього голову уряду (перший раз Гарібашвілі займав цю посаду у 2013-2015 роках).

В усьому винні попередники

Показовою стала реакція влади на цей скандал.

Попри чинне законодавство, яке зобов’язує прокуратуру автоматично відкривати кримінальну справу після оприлюднення у ЗМІ інформації про злочин, цього досі не було зроблено.

Точніше, справу було відкрито, проте "за фактом несанкціонованого запису і/або підслуховування приватної розмови, добутої технічними засобами, з ознаками злочину".

Так само без відповіді залишилися пропозиція опозиції створити слідчу комісію за фактом погроз.

Ба більше, у "Грузинській мрії" оперативно переклали провину на колишню владу.

"Опубліковані сфальсифіковані розмови складаються зі слів і фраз, узятих з десятків записів, щонайменше за кілька місяців. Це груба фабрикація незаконних записів, зроблена Департаментом конституційної безпеки в період правління "Єдиного національного руху" (до того, як Бідзіна Іванішвілі пішов у політику), між двома приватними особами: з одного боку – президентом благодійного фонду "Карту" Іраклієм Гарібашвілі, а з іншого – неповнолітнім Берою Іванішвілі", – говориться у заяві партії влади.

Єдиним фігурантом скандальних плівок, який прокоментував їх, став Анзор Чубінідзе. За його словами, ці розмови відбувалися у 2010-2011 роках, ще за часів президентства Міхеїла Саакашвілі.

"В цей час я був головою служби охорони Іванішвілі і його сім'ї. У цей період поширилися провокаційні заяву з погрозами і матом на адресу Бери Іванішвілі. Моїм прямим обов'язком було втрутитися. Я ідентифікував [коментаторів]… поставив усі бажані запитання і отримав відповіді. Переконавшись, що погрози не перейдуть у реальні дії, ми фактично й завершили розмову", – розповідає він.

Таким чином, згідно з оприлюдненою версією, за скандалом стоїть попередня влада, тобто експрезидент Саакашвілі, який масово записував усіх опозиційних політиків та їхнє оточення, а тепер вирішив використати ці записи для компрометації чинної влади.

#облайБеру

Втім, навіть якщо описана представниками чинної влади версія й правдива, то вона стосується лише одного епізоду записів.

Адже на оприлюднених записах, серед іншого, є згадка, що на "розмову" було кинуто кортеж із поліцейських машин із увімкненими мигалками (навряд чи опозиціонери могли дати такий наказ поліції), або згадується пісня, що вийшла у 2017 році.

Усе це дає підстави припустити, що така практика тривала й після перемоги "Грузинської мрії".

А найголовніше, після оприлюднення цих записів країною пройшов флешмоб #облайБеру. Все більше й більше людей почали розповідати про власні історії тиску представників влади, які вимагали видалити негативні пости про Іванішвілі-молодшого та вибачатися перед ним.

"Я вибачаюся насамперед перед своїми слухачами, Берою, шанувальниками Бери, його друзями та перед собою", – цю фразу у відео, що датується 2018 роком, каже грузинський репер SF-x.

Тоді це відео пройшло повз широку увагу, проте зараз миттю стало популярним.

А на додачу вже близько десятка інших осіб публічно заявили, що раніше ставали об’єктами такого тиску.

В тому числі – вже за часів перебування "Грузинської мрії" при владі.

Причому щоб "заслужити" таку увагу, не обов’язково було писати погрози чи ненормативну лексику. Часто було достатньо критично висловитися про музичну творчість Іванішвілі-молодшого, або навіть написати, як він у ресторані не залишив чайові офіціантам.

Або навіть за уточнення слів грузинського класика у коментарі під постом Бери із відповідною цитатою.

Скандальні відео були оприлюднені в той момент, коли ЄС вдалося змусити владу та опозицію повернутися до діалогу та шукати шляхи виходу з кризи.

Старт цим переговорам під час візиту до Тбілісі минулого тижня дав голова Європейської ради Шарль Мішель. Посередником у діалозі політичних сил у Грузії було призначено колишнього єврокомісара Крістіана Даніельссона.

Чи здатний новий скандал вплинути на ці переговори?

Грузинська опозиція спочатку почала вимагати заміни прем’єра Гарібашвілі як переговірника від влади, але, отримавши звинувачення у бажанні зірвати переговори, від цієї вимоги відступили.

Попри це, скандал вже суттєво послабив позиції чинної влади. Щонайменше, їм доведеться виправдовуватися, чому заяви про злочини, вчинені вищим керівництвом країни, залишаються без розслідування.

А крім того, цей скандал, який наразі перебуває лише на початковій стадії, може суттєво збільшити масовість антиурядових протестів.

Як показали попередні роки, грузини не дуже охоче виходять на вулиці на заклики опозиції, проте здатні швидко мобілізуватися у ситуації, де вони вбачають атаку на свою гідність чи гідність країни.

Такий розвиток подій може поставити нинішню владу Грузії у справді безвиграшну позицію.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"