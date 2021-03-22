Посредник ЕС возвращается в Грузию для новых переговоров по выходу из кризиса
Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниельсон снова поедет в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Подвел итоги прогресса, который уже достигнут в посредничестве Грузии с Кристианом Даниэльсоном. Время пойти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество", - написал Мишель в Twitter.
Took stock of the progress already achieved in Georgia mediation with @DanielssonEU— Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2021
Time to make the necessary compromises in the interest of the citizens of Georgia 🇬🇪
Envoy will travel back to continue mediation.
Во время первого визита Даниельсона, по заявлениям грузинской оппозиции, власти пошли навстречу в нескольких важных направлениях.
В частности, в случае возвращения оппозиции в парламент она сможет получить руководство рядом комитетов, которые позволяют осуществлять контроль за работой власти.
Но достичь компромисса не удалось по двум ключевым позициям - освобождение нынешнего лидера Единого национального движения Ники Мелии - (и других политзаключенных, добавляют в оппозиции), а также в вопросе досрочных выборов.
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