В МИД Украины рассказали о поражении "представительства ДНР" во французском суде

Посольство Украины во Франции подтвердило закрытие судом так называемого "представительства ДНР".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Апелляционный суд Экс-ан-Прованса распорядился "прикрыть лавочку" так называемого представительского центра "ДНР" во Франции, признав его ничтожность и полностью незаконные основания его открытия. Прекрасное доказательство беспристрастности и хорошего чувства французской справедливости", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Alors, la Cour d’Appel d’Aix en Provence ordonne la "fermeture de la boutique" du soi-disant Centre de la représentation de la DPR en France, constatant sa nullité et ses bases parfaitement illégales. Une belle preuve de l’impartialité et du bon sens de la justice française ⚖️🇫🇷 pic.twitter.com/8YgyE6jR9p — UA Embassy in France (@UKRinFRA) March 23, 2021

Глава МИД Дмитрий Кулеба также сообщил о закрытии "представительства".

"Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - заявил Кулеба.

Ранее организация сообщила, что апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс во вторник, 23 марта, приказал закрыть так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе.

Напомним, открытие так называемого "представительства ДНР" в Марселе состоялось 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

Прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-ан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого "представительства". В сентябре 2018 года суд решил не закрывать эту организацию, но нынешним решением апелляционный суд постановил, что "представительство" должно быть закрыто.