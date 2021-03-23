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В МИД Украины рассказали о поражении "представительства ДНР" во французском суде

Вторник, 23 марта 2021, 13:15

Посольство Украины во Франции подтвердило закрытие судом так называемого "представительства ДНР".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Апелляционный суд Экс-ан-Прованса распорядился "прикрыть лавочку" так называемого представительского центра "ДНР" во Франции, признав его ничтожность и полностью незаконные основания его открытия. Прекрасное доказательство беспристрастности и хорошего чувства французской справедливости", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также сообщил о закрытии "представительства".

"Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - заявил Кулеба.

Ранее организация сообщила, что апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс во вторник, 23 марта, приказал закрыть так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе.

Напомним, открытие так называемого "представительства ДНР" в Марселе состоялось 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

Прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-ан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого "представительства". В сентябре 2018 года суд решил не закрывать эту организацию, но нынешним решением апелляционный суд постановил, что "представительство" должно быть закрыто.

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