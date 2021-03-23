Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами

Спікер парламенту Словаччини, голова руху "Ми – родина" Борис Коллар пригрозив вийти з коаліції, якщо партнери між собою не домовляться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Ситуацію в коаліції Коллар назвав хаосом і цирком.

Лідер руху "Ми - родина" додав, що більше не готовий терпіти ситуацію, що склалася. Він сказав своєму партнеру по коаліції, що якщо протягом тижня не буде згоди, його рух просто піде.

"Якщо це розтягнеться, якщо ми не погодимося протягом тижня, я залишаю цей цирк (...) "Ми – родина" просто піде", - сказав він.

Якщо це станеться, заявив Коллар, потрібні будуть дострокові вибори.

Спікер нагадав, що ще минулого тижня парламент мав проблему кворуму під час кількох голосувань.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Прем’єр Ігор Матович раніше заявив, що згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів. Серед них - відставка міністра економіки Ріхарда Суліка та міністерки юстиції Марії Колікової.

Напередодні Сулік оголосив про те, що залишає посаду.

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