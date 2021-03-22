У Словаччині міністр економіки залишив уряд, це - одна з умов відставки прем'єра

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік оголосив про те, що залишає посаду, що було однією з умов для відставки прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

"Я подаю у відставку з посади міністра економіки. Я передав президентці вимогу про відставку, і завтра вранці у мене буде особиста зустріч з нею. Ситуацію потрібно терміново вирішувати", - сказав Сулік.

Сулік, який очолює партію SaS, повторив, що якщо до середи не буде досягнуто згоди, ще два міністри його партії залишать уряд – міністр освіти Браніслав Грелінг та міністр закордонних справ Іван Корчок.

Матович раніше заявив, що згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів. Серед них - відставка Суліка та міністерки юстиції Марії Колікової.

Сулік стверджує, що подає у відставку, незважаючи на те, що вважає умови, висунуті Матовичем, його особистою помстою. "Я вірю, що мій крок допоможе уряду працювати", - додав він.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

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