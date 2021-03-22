Прем’єр Словаччини, який купив  "Спутник", готовий піти у відставку, але висунув умови

Прем’єр Словаччини Ігор Матович згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noviny.

Ввечері 22 березня Матович розповів про план дій його політичної сили (OĽaNO) для виходу з кризи. Він передбачає у тому числі його відставку.

"Я готовий піти у відставку як прем’єр і залишитися членом (уряду - ред)", - сказав він.

Водночас, Матович висунув зустрічні умови, серед яких - відставка міністра економіки Річарда Суліка із SaS та міністерки юстиції Марії Колікової, щоб "заспокоїти ситуацію" в уряді. При цьому на посаді нового глави мін’юсту хочуть "досвідченого експерта без політичних зв’язків з експрем’єром Робетом Фіцо та Петром Пеллегріні".

SaS заявили, що цінують згоду Матовича піти у відставку, тому що це відкриває простір для перемовин - але не згодні з усіма запропонованими умовами, вбачаючи у них наміри особистої помсти політичним суперникам. Крім того, за запропонованим перерозподілом посад партія втратила б один міністерський портфель.

Якщо до середи не буде досягнуто домовленості, SaS налаштована відкликати усіх своїх міністрів та вийти з коаліції.

Втім, Річард Сулік сказав, що його пропозиція самостійно піти у відставку для сприяння перемовинам залишається в силі.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

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