У Польщі не виключають запровадження комендантської години через епідемію

В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

"Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії - від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.

Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення "важких" хворих до менш вражених регіонів.

За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.

Нагадаємо, у п’ятницю 26 березня приріст заражень коронавірусом у Польщі третій день поспіль встановив рекорд, вперше перевищивши 35 тисяч випадків за добу. Лиш за два дні до цього найвищим показником були 30 тисяч.

У суботу МОЗ повідомив про 31 757 нових хворих. Кількість госпіталізованих наближається до 28 тисяч.

Від сьогодні у Польщі набирають чинності додаткові карантинні обмеження - закриваються дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.