В Польше допускают введение комендантского часа из-за эпидемии

В правительстве Польши не исключают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в стране придется ввести комендантский час.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом в ответ на вопрос журналистов сказал министр здравоохранения Адам Недзельский.

"Ситуация уже критическая. Мы рассматриваем различные сценарии - от более оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции, нам точно придется рассматривать такой вариант", - отметил министр.

Он сказал также, что в Силезском воеводстве, которое среди лидеров по скорости распространения вируса, начинают подготовку для перевозки "тяжелых" больных в регионы, где больницы загружены меньше.

По его словам, пик третьей волны ожидаемо придется на Пасху.

Напомним, в пятницу 26 марта прирост заражений коронавирусом в Польше третий день подряд установил рекорд, впервые превысив 35 000 случаев за сутки. Только за два дня до этого самым высоким показателем были 30 000.

В субботу Минздрав сообщил о 31 757 новых больных. Количество госпитализированных приближается к 28 000.

С сегодняшнего дня в Польше вступают в силу дополнительные карантинные ограничения - закрываются детсады и парикмахерские, а также крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая рекомендация касается и государственных учреждений.