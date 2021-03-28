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У Франції зрізають 200-літні дуби для відновлення згорілого шпилю Нотр-Даму

Неділя, 28 березня 2021, 17:51

У французькому регіоні Луара почали зрізати дуби віком понад 200 років, які будуть використовуватися в реконструкції шпиля собору Паризької Богоматері, знищеного пожежею в квітні 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Дерева почали зрізати, зокрема, в колишньому королівському лісі Берсе. Першим зі зрубаних дерев, став дуб, посаджений ще за часів Французької революції. Його вік близько 230 років.

 

В цілому планується зрізати 1000 дубів для відновлення дерев'яних решіток даху і заміни основи шпиля.

"Ми знаємо, що це кінець чогось, але це також і початок", - сказала Полін Делорд, лісничий в 15-му поколінні, відповідальна за охорону і управління лісом.

Її колега Клер Кінонеса погоджується. "Це найкраще друге життя, яке ми можемо дати дереву", - сказала вона.

Минулого літа президент Франції Еммануель Макрон відмовився від ідеї сучасної модернізації шпиля Нотр-Дама. Це рішення поклало початок багатомісячному полюванню за ідеальними дубами, здатними задовольнити суворі вимоги архітекторів.

Всю зиму підходящі дерева шукали за допомогою дронів. Дерева повинні були бути прямими, мати діаметр 50-90 см і висоту 8-14 метрів. Щоб зберегти цінні властивості деревини, дуби потрібно рубати не пізніше кінця березня, поки дерево має менше соків, і потім сушити протягом 18 місяців.

Роботи з безпосередньо відбудови шпилю очікувано почнуться лише на початку 2022 року. Увесь попередній час роботи були зосереджені на тому, щоб оцінити шкоду від пожежі, стабілізувати конструкцію та прибрати розплавлене вогнем риштування.

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