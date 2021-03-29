Кібератака з "російським слідом" у США: хакери отримали доступ до пошти глави МВС - ЗМІ

Хакери, що здійснили масштабну кібератаку в США через програмне забезпечення компанії SolarWinds, отримали доступ до електронної скриньки керівника Департаменту (міністерства) внутрішньої безпеки, а також співробітників відділу кібербезпеки.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Агентство поспілкувалося з більш ніж десятком нинішніх та колишніх посадовців. Вони погодилися говорити на умовах анонімності.

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Цінність даних, які могли отримати зловмисники через зламані пошти тодішнього керівника департаменту Чада Вулфа та інших посадовців, публічно невідома.

Як повідомили співрозмовники, Вулф та інші топ-посадовці одразу після того, як стало відомо про інцидент, почали використовувати нові телефони та використовувати для переписок месенджер Signal.

Також у доступі хакерів опинилися робочі графіки співробітників Міністерства енергетики, у тому числі тодішнього керівника Дена Бруєтта.

З приводу кібератаки через SolarWinds проводилися вже декілька слухань у Конгресі, але значних деталей на них не розголошували.

Республіканець Пет Феллон на одному з них сказав, що хакери зламали електронну пошту секретаря Департаменту внутрішньої безпеки. AP звернулося за коментарем до Вулфа, але він відповів лише, що мав багато електронних скриньок.

Речниця DHS казала, що постраждали скриньки лише незначної кількості посадовців та що зараз у відомстві не бачать вказівок на те, що їхня мережа досі скомпрометована.

Нагадаємо, у грудні у США виявили кібервтручання, що тривало вже місяцями і стало можливим через проникнення в оновлення програмного забезпечення компанії SolarWinds Inc. з Техасу. Від атаки постраждали щонайменш 9 федеральних відомств та десятки приватних компаній.

У грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки. РФ свою роль заперечує.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї.

Питання кібератаки через SolarWinds доручили заступниці радника з нацбезпеки Енн Нойбергер.