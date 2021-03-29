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Нідерланди: прихожани двох церков, які порушили COVID-обмеження, напали на журналістів

Понеділок, 29 березня 2021, 11:39

Поліція Нідерландів заарештувала чоловіка, який вдарив журналіста біля протестантської церкви, що відкрилася для всіх парафіян у неділю, попри суворий карантин в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Журналісти приїхали до церкви Міераскерк в місті Крімпен-ан-ден-Ейссел неподалік Роттердама, яка потрапила в заголовки ЗМІ після повідомлень про те, що вона проводить службу для всіх парафіян.

У Нідерландах діє суворий карантин і всі масові зібрання, в тому числі церковні служби, заборонені.

Журналіст Жаккі ван Гіссен поділився відеозаписом інциденту в Твіттері, написавши, що "біль минув, але я все ще в шоці - сьогодні вранці під час роботи на мене напав прихожанин у Крімпені".

Підозрюваного в нападі 43-річного чоловіка вивели з церкви під час служби і затримали.

Ще один напад на журналістів стався біля церкви Сіону в місті Урк, на північний схід від Амстердама. Парафіяни напали на журналістів під час служби, яка проходила без дотримання будь-яких заходів захисту.

Один з прихожан навмисно збив телеоператора біля церкви своєю машиною. Повідомляється, що журналісти отримали лише легкі травми.

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