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Нидерланды: прихожане двух церквей, нарушивших COVID-ограничения, напали на журналистов

Понедельник, 29 марта 2021, 11:39

Полиция Нидерландов арестовала мужчину, который ударил журналиста возле протестантской церкви, открывшейся для всех прихожан в воскресенье, несмотря на строгий карантин в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Журналисты приехали в церковь Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел недалеко от Роттердама, которая попала в заголовки СМИ после сообщений о том, что она проводит службу для всех прихожан.

В Нидерландах действует строгий карантин и все массовые собрания, в том числе церковные службы, запрещены.

Журналист Жакки ван Гиссен поделился видеозаписью инцидента в Твиттере, написав, что "боль прошла, но я все еще в шоке - сегодня утром во время работы на меня напал прихожанин в Кримпене".

Подозреваемого в нападении 43-летнего мужчину вывели из церкви во время службы и задержали.

Еще одно нападение на журналистов произошло у церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения каких-либо мер защиты.

Один из прихожан намеренно сбил телеоператора у церкви своей машиной. Сообщается, что журналисты получили лишь легкие травмы.

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