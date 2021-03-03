"Закликаємо не гратися з вогнем": МЗС РФ прокоментувало санкції через Навального

Міністерство закордонних справ Росії назвало нові санкції Євросоюзу і США через переслідування політика Алєксєя Навального "ворожим антиросійським випадом".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС РФ.

"Абсурдність торжествує, коли приводом для введення санкцій оголошується навмисно влаштована провокація з нібито" отруєнням "О.Навального якимись" бойовими хімікатами ". Все це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не мають наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично ", - йдеться в заяві.

У російському відомстві Вашингтон назвали "серійним порушником міжнародних договорів і угод у галузі контролю над озброєннями та нерозповсюдження", який за визначенням позбавлений морального права "читати нотації" іншим.

"Незалежно від американських" санкційних пристрастей "продовжимо послідовно і рішуче відстоювати національні інтереси, даючи відсіч будь-якої агресії. Закликаємо колег не гратися з вогнем ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 березня Мінфін США опублікував список росіян і організацій, щодо яких вводяться санкції у зв’язку з отруєнням і ув’язненням опозиціонера Алєксєя Навального.

Санкції США узгоджені з Європейським Союзом, який у вівторок окремо оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їх роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.