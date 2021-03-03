"Призываем не играть с огнем": МИД РФ прокомментировал санкции за Навального

Министерство иностранных дел России назвало новые санкции Евросоюза и США из-за преследования политика Алексея Навального "враждебным антироссийским выпадом".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А.Навального некими "боевыми химикатами". Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве Вашингтон назвали "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", который по определению лишен морального права "читать нотации" другим.

"Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем", - говорится в заявлении.

Напомним, 2 марта Минфин США опубликовал список россиян и организаций, в отношении которых вводятся санкции в связи с отравлением и заключением в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Санкции США согласованы с Европейским Союзом, который во вторник отдельно объявил, что ввел ограничения против четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.