США оприлюднили санкційний список у зв’язку зі справою Навального

Мінфін США опублікував список росіян і організацій, щодо яких вводяться санкції у зв’язку з отруєнням і ув’язненням опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під обмеження потрапили глава ФСБ Александр Бортніков, глава ФСВП Александр Калашников, генпрокурор Ігор Краснов, заступник міністра оборони Павел Попов, заступник міністра оборони Алєксєй Криворучко, перший заступник голови адміністрації Кремля Сергєй Кирієнко і глава управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин.

Крім того, до списку санкцій потрапили три російських НДІ: 27-й Науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут міністерства оборони РФ, а також Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології.

"Застосування Кремлем хімічної зброї для того, щоб змусити замовкнути політичного опонента та залякування інших демонструє кричуще ігнорування міжнародних норм", - заявила міністр фінансів Джанет Л. Йеллен.

"Ми приєднуємося до ЄС, засуджуючи отруєння Алєксєя Навального, а також його арешт та ув'язнення російським урядом" – додала вона.

Санкції США узгоджені з Європейським Союзом, який у вівторок окремо оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їх роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.