"Немає Європи без України": в Мішеля помітили продовження політики Туска

Глава МЗС Дмитро Кулеба помітив у словах президента Європейської ради Шарля Мішеля продовження політики щодо України, яку вів його попередник Дональд Туск.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що обидва керівники Європейської ради під час візитів до України, висловлюючи свою підтримку, вживали фразу "Немає Європи без України".

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Так, під час візиту до Києва 3 березня Шарль Мішель на пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що "прибув з чітким повідомленням" для українського народу. "Немає Європи без України. Ми поділяємо спільні цінності: демократія, верховенство права, дотримання міжнародного права та прав людини. ЄС є найнадійнішим партнером України", - сказав він.

У 2019 році, під час виступу у Верховній раді тодішній глава Євроради Дональд Туск виступив зі схожим повідомленням.

"Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України", - заявляв він.

"Те, що звучало як заява у 2019, звучить як послідовна політика у 2021", - констатував на свої сторінці у Facebook глава українського МЗС.

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