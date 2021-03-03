Президент Євроради пообіцяв жорсткі рішення щодо РФ після візиту до України

Президент Європейської ради Шарль Мішель запевняє, що використає поїздку до України для того, щоби сформувати адекватну політику Євросоюзу щодо РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Мішель заявив на спільній пресконференції з президентом Зеленським у Києві.

Мішель нагадав, що у березні саміт Євросоюзу обговорюватиме питання політики щодо РФ, у тому числі після останніх подій, пов’язаних з Навальним, і нагадав, що ЄС вперше задіяв новий санкційний механізм через ув’язнення Навального.

"Ми повністю прихильні до того, щоби бути жорсткими (у діалозі з РФ) у захисті наших інтересів", - заявив він.

Подальші рішення щодо тиску на РФ будуть ухвалюватися "разом з усіма главами держав та урядів ЄС", зазначив Мішель.

"Тому мій візит до України сьогодні і вчора (до контактної лінії на Донбасі та до Києва) має мету підготувати такі рішення", - пояснив він, наголосивши, що отримана в Україні інформація допоможе ухвалити нову політику ЄС щодо Росії.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що ЄС не повернеться до звичних відносин з РФ без вирішення ситуації в Україні.

Також під час візиту обговорювалися перспективи судової реформи.