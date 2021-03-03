"Нет Европы без Украины": у Мишеля заметили продолжение политики Туска

Глава МИД Дмитрий Кулеба заметил в словах президента Европейского совета Шарля Мишеля продолжение политики относительно Украины, которую проводил его предшественник Дональд Туск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что оба руководителя Европейского совета во время визитов в Украину, выражая свою поддержку, употребляли фразу "Нет Европы без Украины".

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Так, во время визита в Киеве 3 марта Шарль Мишель на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что "прибыл с четким сообщением" для украинского народа. "Нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности: демократия, верховенство права, соблюдение международного права и прав человека. ЕС – самый надежный партнер Украины", - сказал он.

В 2019 году, во время выступления в Верховной раде тогдашний глава Евросовета Дональд Туск выступил с похожим сообщением.

"Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря, нет Европы без Украины", - заявлял он.

"То, что звучало как заявление в 2019 году, звучит как последовательная политика в 2021-м", - констатировал на своей странице в Facebook глава украинского МИД.

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