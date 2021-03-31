У Польщі - рекорд смертей від коронавірусу цього року

Польща повідомила про найбільшу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, у цьому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

За даними міністерства охорони здоров'я, Польща зафіксувала за минулу добу 653 випадки смерті.

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Це друге найбільше за всю історію коронавірусу в Польщі число загиблих. Більше було лише 25 листопада, коли померло 674 людини.

За добу у Польщі було зафіксовано 32 874 нових випадки коронавірусу. Для порівняння, у вівторок МОЗ повідомив про близько 21 тисячу нових заражень, а минулої середи - про майже 30 тисяч.

Нагадаємо, з суботи і протягом двох тижнів у Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності на Covid-19.

Також Польща з 30 березня запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони.