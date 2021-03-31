В Польше - рекорд смертей от коронавируса в этом году

Польша сообщила о наибольшем количестве смертей, связанных с коронавирусом, в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

По данным министерства здравоохранения, Польша зафиксировала за минувшие сутки 653 случая смерти.

Это второй по величине за всю историю коронавируса в Польше число погибших. Больше было только 25 ноября, когда умерло 674 человека.

За сутки в Польше было зафиксировано 32 874 новых случая коронавируса. Для сравнения, во вторник МЗ сообщило об около 21 000 новых заражений, а в прошлую среду - о почти 30 000.

Напомним, с субботы и в течение двух недель в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости Covid-19.

Также Польша с 30 марта ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.